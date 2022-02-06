В Минздраве сообщили информацию о карантинных показателях в регионах страны.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 6 февраля Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.В частности, в регионе более чем в 11 раз превышен уровень заболеваемости – 850 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения, а также уровень госпитализации больных – 67,8 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 39,9%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1897 случаев коронавирусной инфекции, 705 человек выздоровели, 10 - скончались.