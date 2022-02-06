Обязательно надевайте маску в общественных местах и в транспорте. Ведь маска предотвращает возможное инфицирование тех, кто рядом, призывают в патрульной полиции.

В полиции напомнили, как правильно носить маску: надевайте маску так, чтобы она плотно закрывала рот и нос; перед тем как надеть маску, обязательно вымойте руки с мылом или обработайте антисептиком; не касайтесь маски руками на лице.Также не стоит забывать и об административной ответственности за нахождение в общественных местах и зданиях, общественном транспорте во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или масок, закрывающих нос и рот.В Харькове и области продолжается работа по контролю соблюдения карантинных ограничений. Как сообщили в полиции, в рейды вышли около сотни мобильных групп.С 20 января мобильные группы, в состав которых вошли представители Главного управления Госпродпотребслужбы и ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, проверили соблюдение карантина в заведениях торговли, общественного питания, парикмахерских и т.д.За неделю было проверено 894 пассажира общественного транспорта, 259 перевозчиков, 484 заведения общепита, 214 рынков, 455 субъектов хозяйствования, работающих в сфере обслуживания, торгово-развлекательные центры, гостиницы, заведения культуры и образования, фитнес-центры и другие объекты.По результатам проверок составлено семь протоколов о нарушении карантина, рассказали в полиции.Напомним, карантин в Украине продлен пока до 31 марта 2022 года.