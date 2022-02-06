Зимой хочется более плотного питания, потому что все время мерзну. Стоит ли идти на поводу у своего организма? Боюсь, так и растолстеть недолго. Что говорят специалисты?

Важнейшие питательные вещества

Сбалансируйте свой рацион

Не злоупотребляйте крахмалом

Консервированные или замороженные?

С изменением погоды обычно происходят изменения в рационе: переход от легкой летней к более питательной зимней пище. Диетолог Лиза Бернетт в интервью для ресурса Healthessential от Cleveland Clinic объяснила, как лучше подойти к планированию зимнего рациона, пишет Liga.net.Многие наверняка слышали о необходимости увеличения потребления витамина D, особенно зимой. Он не только необходим для здоровья мышц и костей, его дефицит также связан с ухудшением иммунитета и усталостью.– Мы получаем большую часть витамина D из солнечного света, но зимой его меньше. Именно поэтому в рацион следует добавить источники витамина, а именно: молочные продукты и рыбу (лосося и тунца), – советует Лиза Бернетт.Также важно не ограничивать себя во фруктах, овощах, цельнозерновых и источниках белка (бобовых, рыбе, яйцах).– Хотя вкусы могут измениться, ваши потребности в витаминах и питательных веществах не сильно изменяются. Всегда важно правильно питаться и продолжать есть фрукты и овощи, чтобы получить необходимые витамины и минералы, – уверена диетолог.Чтобы избежать дефицита других питательных веществ, максимально сбалансируйте свой рацион. Ведь организм лучше усваивает витамины и минералы из еды, чем из пищевых добавок.– Витамин С улучшает иммунитет, поэтому его полезно добавить в свой рацион. Однако если вы употребляете от двух до трех порций фруктов и более трех порций овощей ежедневно, вы будете получать достаточное количество витамина, – говорит Лиза Бернетт.Например, среди овощей хорошим источником витамина С является болгарский перец, а среди фруктов – цитрусовые и клюква.Зимой многие также жалуются на сухость, зуд и шелушение кожи. Витамин Е может уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи. Среди его источников – растительные масла, орехи, семена, тыква, красный болгарский перец, манго и авокадо.По словам диетолога, витамины группы В также важны, поскольку они влияют на уровень энергии и функции мозга. Источники витаминов группы В – бобовые (фасоль, чечевица и т.д.) и листовая зелень.В холодную погоду часто хочется более сытной и тяжелой пищи. Лиза Бернетт предостерегает от злоупотребления крахмалистыми продуктами. Например, если вы едите курицу с тыквой, вместо хлеба и картофеля приготовьте салат.Супы очень популярны зимой по многим причинам: их легко готовить, они согреют и их можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Кроме того, супы имеют широкий выбор вкусов и сочетаний.Однако следите за содержанием соли. Злоупотребление ею может привести к проблемам с сердцем.Крем-супы на основе сливок также лучше заменить легкими бульонами.– В супах на основе сливок содержатся насыщенные жиры из молочных продуктов, которые использовались для приготовления кремового основания. Отличная альтернатива – использование бульона с низким содержанием соли и другими свежими ингредиентами, – рекомендует диетолог.Альтернативой свежим овощам могут быть замороженные. Их легко добавить к супам, рагу, омлетам или другим блюдам.Консервированные овощи – не самый лучший вариант. Они содержат много соли, а их сироп – сахара.Эксперты ресурса Eatingwell советуют добавить в свой рацион зимой такие продукты: брюссельскую капусту; нут; чеснок; цветную капусту; фасоль; батат; лук; шпинат; морковь; имбирь; тыкву; чечевицу; гранат; грецкие орехи; мандарины; лосося; курицу; специи, в частности такие, как копченая паприка, порошок карри, тмин.