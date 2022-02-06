«Наблюдаю, как у мамы слабеет память. Размышляю, почему одни люди – многие ученые, например, – до глубокой старости сохраняют ясность мышления, а другие, даже не будучи слишком уж пожилыми, не могут удержать в голове элементарные выищи. Может, мозг тоже можно тренировать, как мышцы?» Виктория К.

Так же, как вы развиваете тело с помощью физических упражнений, так и для мозга существуют специальные упражнения, пишет Liga.net. И это не обязательно должно быть что-то сложное. Специалисты Healthline.com предложили простые и действенные методы для поддержания ментальных способностей.Головоломки. Независимо от того, составляете вы изображение Эйфелевой башни из тысячи частей или сидите над ста пазлами, создавая Микки Мауса, работа над головоломкой – всегда беспроигрышный способ укрепить мозг.Исследования показали, что любые головоломки (не только пазлы) привлекают к работе множество мозговых клеток и помогают предотвратить зрительно-пространственное когнитивное старение. При складывании пазла приходится рассматривать разные части и искать их место в пределах общей картины. Это прекрасный способ размять мозг.Карты. Исследования 2015 года говорят, что быстрая карточная игра может привести к увеличению объема мозга в нескольких участках. Это же исследование показало, что игра в карты улучшает память и ясность мышления.Словарный запас. Богатый словарный запас делает вас не только интересным собеседником, но и помогает тренировать мозг. Исследования показывают, что в словарных задачах принимают участие многие области мозга. Почему бы не попробовать немного поиграть в игру? Для этого необходимо завести тетрадь или делать записи в телефоне. Когда вы будете читать и увидите одно незнакомое слово, запишите его, а затем найдите определение. На следующий день попытайтесь употребить это слово пять раз.Танцы. В центре по профилактике и контролю заболеваний отмечают, что изучение новых танцевальных движений увеличивает скорость обработки информации и улучшает память. Это может быть любой танец. Главное, чтобы там были новые движения, которые нужно изучить.Даже обычные тренировки по зумбе или аэробике помогут развить мозг. Необязательно куда-то ходить – танцуйте дома, просматривая видео с танцевальными тренировками.Чувства. Исследования показывают, что использование всех ваших чувств может помочь укрепить ваш мозг. Под тренировкой понимается вовлечение в полноценную работу всех пяти чувств. Вы можете попробовать испечь печенье или посетить рынок, сходить в ресторан, одновременно фокусируясь на запахах, осязательных моментах, вкусах, зрительной картинке и звуках.