Правильный свет на кухне — залог хорошего настроения хозяйки. Красивый и правильно подобранный светильник способен сделать вашу кухню не просто уютной, а очень стильной, яркой и уникальной. В чем секрет выбора правильной люстры для кухни и столовой?

Это могут быть как традиционные, полноценные люстры, так и небольшие абажуры, и световые панели в ряд из маленьких лампочек, и даже подвешенные на шнуре отдельные лампы (актуально для стиля лофт). Подходят для базового и местного освещения над столом или барной стойкой.Компактные плоские люстры и световые панели крепятся прямо к потолку, что позволяет экономить часть пространства под ними – оптимально для небольших кухонь. Выполняют ровно те же задачи, что и подвесные модели: обеспечение как основного, так и локального над заданной зоной света.Миниатюрные модели, которые могут врезаться в потолок, крепиться как накладка на него или монтироваться на небольшом шарнире-ножке для изменения направления светового потока (эти модели называют спотами). Они универсальны, используются в качестве общего, локального и декоративного освещения. Но несмотря на все плюсы, точечные светильники имеют один минус: подходят лишь для современных по оформлению кухонь.Такие модели инсталлируются в кухонные гарнитуры. Это могут быть точечные или накладные источники, LED-ленты. В первую очередь они нужны для освещения рабочей поверхности, плиты и кухонной мойки. Часто встраиваемые светильники изначально предусмотрены в конструкции кухонного гарнитура – так проще, хотя и дороже.Декоративное решение, при помощи которого можно делать акцент на интересных дизайнерских деталях. Это могут быть цоколь кухонного гарнитура, выложенная из плитки столешница, ниша или другие архитектурные элементы. Для их подсветки берут диодные ленты и точечные источники. Подсветка понизу кухонного гарнитура и столешницы стола, сверху и внутри шкафчиков преображает кухню, делает ее визуально просторнее.Но базисный уровень, без которого нельзя представить ни одну кухню, – потолочные светильники. Чаще всего в их роли выступают подвесные или накладные люстры, но более правильным вариантом будут точечные модели. Во-первых, визуально они не отнимают объем, а потому допустимы и в крупных, и в небольших комнатах. Во-вторых, такой выбор позволит создать распределенное освещение, без затемнения по углам, что обычно для люстр. Кстати, оптимальный поток при расчете основного освещения – от 200–250 люменов на квадратный метр.