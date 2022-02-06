Весна не за горами, и душа требует обновлений. Ну или скоро потребует. Так почему бы не начать с интерьера, например, сменить обои в комнате? Но как правильно выбрать обновку для стен и не ошибиться при этом с метражом?

Когда вы покупаете одежду, то примеряете ее. Так вот, обои — это одежда для дома, поэтому смело примеряйте обои на стену. Смотреть на обои надо не в рулоне, а раскатав на один-два метра по стене. Можете прикрепить образец к стене и отойти на несколько метров, оценить общую картину. Если какие-то обои все-таки понравились, купите пробный рулон и протестируйте в полевых условиях, то есть у себя дома.Особое внимание обратите на освещение. В салоне оно обычно не совпадает с домашним: лампы дневного света более холодные, чем свет в квартире. Существенно меняется цвет обоев и ощущение от них в комнатах, обращенных окнами на разные стороны. Так, светлые холодные обои могут приобрести грязноватый оттенок в «южной» комнате, а в «северной» иногда очень хочется добавить тепла и яркости с помощью более теплых оттенков. Не лишним будет примерить обои отдельно в солнечную и дождливую погоду — иногда сложно поверить, что это один и тот же товар.Чтобы отдать предпочтение какой-то цветовой гамме, хорошо бы иметь представление о наполнении комнаты. Если мебель уже обитает в вашем доме, сделайте ее фотографии. Если только планируете приобрести мебель, двери и прочее, запаситесь в мебельных салонах образцами шпонов или выкрасов, это поможет не ошибиться в выборе оттенка обоев для комнаты.Для каждой комнаты – свой тип обоев. Например, детскую лучше оклеить экообоями на дышащей основе. Эксперты рекомендуют бумажные варианты. Они экологичны, а их качество сейчас достаточно высокое. Бумажные обои также отлично подойдут для отделки гостиной и спальни, ведь в этих комнатах люди проводят довольно большое количество времени. А виниловые обои или обои на флизелине можно использовать для гостиной или кухни.Безопасность – еще один важный критерий. Непременно попросите сертификат. Качественные обои обязательно проходят несколько этапов разных испытаний (гигиенические стандарты). И все это скрупулезно документируется. Если облюбованная вами коллекция не сопровождается длинным списком, который начинается словом «протестировано», то ищите дальше, ибо это не ваши обои.Также при покупке учтите количество рулонов. Вы обезопасите себя, купив один рулон сверх необходимого. При наклеивании обоев часть рулона может, например, срезаться с целью подогнать повторяющийся элемент рисунка. И даже если ребенок почувствует себя художником и изобразит свой шедевр на стене или «творческие таланты» проснутся у кота, вы легко сможете вернуть стене первозданный вид. Если решите докупить обои позже, их цвет может отличаться, поскольку имеет тональные различия в каждой партии. Номер партии должен совпадать на каждом из купленных рулонов.