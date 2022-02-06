Прихожая — это лицо квартиры, первое, что видят гости, заходя в дом. Кроме этого, она является зоной высокой проходимости: здесь снимают обувь, оставляют сумки, коляски... Какой линолеум лучше выбрать для коридора?

Для холла и прихожей рекомендуется выбирать линолеум толщиной не менее трех миллиметров. Также важен размер защитного (транспарентного) слоя. В комнатах с повышенной проходимостью он должен быть не меньше 0,25–0,3 миллиметра. Рулоны с защитой в 0,4 миллиметра подойдут большим семьям, а также владельцам кошек и собак.Еще один параметр — плотность линолеума. Хороший пол выдерживает воздействие каблуков, тяжелых сумок, крупной мебели. На нем не остается вмятин или следов повреждений. Есть способ, с помощью которого можно оценить плотность линолеума еще в магазине. Достаточно сдавить полотно пальцами изо всей силы. Если толщина практически не изменилась, то напольное покрытие можно устанавливать в самых проходимых комнатах.Учитывайте массу изделий. Разные модели линолеума могут иметь одинаковую толщину, но при этом одна из них будет несколько тяжелее второй. Линолеум в коридор выбирайте помассивнее, так как у него наибольшая плотность.Каждый рулон относится к определенному классу. Этот параметр обозначается двузначным числом:– первая цифра — данные о назначении напольного покрытия (например, 2 — для использования в квартирах, частных домах, 3 — для монтажа в офисных помещениях или учреждениях здравоохранения, 4 — для установки на производстве);– вторая цифра — уровень допустимой нагрузки (может иметь значение от 1 до 4, где 1 — это малая нагрузка, а 4 — самая высокая).Для небольших семей подойдет линолеум класса 22 или 23. А тем, у кого есть дети, стоит обратить внимание на изделия класса 32–33. Такое напольное покрытие называется полукоммерческим. Оно является золотой серединой между коммерческими изделиями и бытовыми.