В частном доме под Харьковом пожарные обнаружили тело погибшей женщины.По информации пресс-службы ГСЧС, сегодня в 02:20 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в селе Верхняя Ольховка горит частный жилой дом.
На момент прибытия спасателей огонь успел распространиться на 80 квадратных метров, а в доме пожарные обнаружили обгоревшее тело владелицы дома, 1937 года рождения.
Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 08:30. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Напомним, что ранее в Казачьей Лопани на месте пожара в частном доме нашли тело мужчины.