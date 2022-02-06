В частном доме под Харьковом пожарные обнаружили тело погибшей женщины.

По информации пресс-службы ГСЧС, сегодня в 02:20 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Гагарина в селе Верхняя Ольховка горит частный жилой дом.

На момент прибытия спасателей огонь успел распространиться на 80 квадратных метров, а в доме пожарные обнаружили обгоревшее тело владелицы дома, 1937 года рождения.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 08:30. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, что ранее в Казачьей Лопани на месте пожара в частном доме нашли тело мужчины.

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