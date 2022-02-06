В части четырех районов Харькове не будет холодной воды.

Шевченковский район: ул. Цезаря Кюи (ч/с), пер. Соборный, 1 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3), ул. Студенческая, 5/2 (п. №2, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 06.02.22 г.

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: