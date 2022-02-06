Правоохранители в течение суток разыскали несовершеннолетнюю девочку, которая сбежала из детской больницы.

Как сообщили в пресс-службе правоохранителей, утром 4 февраля в дежурную часть поступило сообщение из детской больницы. Сотрудница учреждения заявила о том, что 15-летняя пациентка ушла из больницы и не вернулась.Полицейские немедленно приступили к поискам несовершеннолетней и начали отрабатывать места, где могла находиться беглянка. Кроме того, правоохранители проверили вокзалы и общественный транспорт.На следующий день девочку нашли в городе Волчанск Харьковской области. С подростком провели профилактическую беседу и вернули в медучреждение.