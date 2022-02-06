Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которыми жила Харьковская область.На Харьковщине семья осужденного за сепаратизм получит от горсовета почти 40 миллионов
В Харьковской области городской совет заказал капитальный ремонт улицы предприятию, принадлежащему семье Олега Кизименко, который ранее получил срок за сепаратизм.
Кандидат в депутаты от «Европейской Солидарности» незаконно спиливал деревья на территории лыжной трассы
Мужчина, вместе со своим подельником, спиливал деревья бензопилой на харьковской лыжной трассе.
В Харькове задержали российского агента, который собирал данные про украинские военные разработки
Контрразведчики СБУ разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленник из Харькова собирал информацию о новейших украинских системах вооружения для передачи стране-агрессору.
В Харьковской области будут судить полицейских, которые выбили признание в убийстве
Полицейские и узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем и решили выбить из него признание.
Харьковская область одна из самых отсталых по вакцинации от полиомиелита
Харьковская область оказалась в пятерке отстающих регионов по темпам проведения вакцинации от полиомиелита.
В состоянии опьянения сбил насмерть женщину и оставил умирать - полиция направила дело в суд
Водитель Peugeot Expert в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на женщину, оставил пострадавшую в беспомощном состоянии и скрылся с места происшествия.
Полицейские завершили расследование в отношении банды, которая выбивала деньги у студентов
Харьковские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении этнической группировки, которая требовала деньги у студентов и иностранцев.
Житель Николаевской области ответит в суде за минирование вокзала в Харькове
Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенном повторно.
В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину
Электропоезд сообщением Лозова – Харьков насмерть сбил мужчину, который по неизвестным причинам находился на путях.
Забил до смерти пенсионера: на Харьковщине мужчину осудили на 12 лет
Изюмский городской районный суд признал виновным 26-летнего мужчину в разбое и умышленном тяжком телесном повреждении, что повлекло смерть потерпевшего
Выманили деньги у пенсионеров: на Харьковщине осудят участницу мошеннической схемы
Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 600 тысяч гривен.
В харьковском СИЗО умер несовершеннолетний: в прокуратуре рассказали подробности
Парень оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения у родных.
В Харькове задержали женщину, которая пыталась завладеть квартирой пенсионерки
Женщина вывезла из собственной квартиры 74-летнюю одинокую харьковчанку и готовила документы для продажи недвижимости.
Полиция подозревает фермера в незаконной добыче песка под Харьковом
Мужчина нанес ущерб государству в размере почти 17 миллионов гривен.
Избили водителя маршрутки и наехали на него автомобилем: харьковские полицейские задержали подозреваемых
В Харькове двое людей напали на водителя маршрутного автобуса, избили его и наехали на мужчину автомобилем.
Полицейские задержали мужчину, причастного к рассылке сообщений о "минировании" Харькове
39-летний харьковчанин причастен к рассылке 14 анонимных сообщений о минировании различных объектов на территории города.
Харьковскому нотариусу грозит тюремный срок с конфискацией за незаконную регистрацию права на землю
Правоохранители сообщили о подозрении частному нотариусу по факту злоупотребления полномочиями, что повлекло за собой тяжкие последствия.
В Харькове девушка-подросток пошла ночевать на кладбище, чтоб не идти домой
Полицейские Харькова оперативно разыскали и вернули домой несовершеннолетнюю беглянку.
В селе Верхняя Ольховка во время пожара погибла пенсионерка
В частном доме под Харьковом пожарные обнаружили тело погибшей женщины.