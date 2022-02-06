Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей и событий, которыми жила Харьковская область.

На Харьковщине семья осужденного за сепаратизм получит от горсовета почти 40 миллионов



В селе Верхняя Ольховка во время пожара погибла пенсионерка

В Харьковской области городской совет заказал капитальный ремонт улицы предприятию, принадлежащему семье Олега Кизименко, который ранее получил срок за сепаратизм.Мужчина, вместе со своим подельником, спиливал деревья бензопилой на харьковской лыжной трассе.Контрразведчики СБУ разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленник из Харькова собирал информацию о новейших украинских системах вооружения для передачи стране-агрессору.Полицейские и узнали, что умерший мужчина дружил с местным жителем и решили выбить из него признание.Харьковская область оказалась в пятерке отстающих регионов по темпам проведения вакцинации от полиомиелита.Водитель Peugeot Expert в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на женщину, оставил пострадавшую в беспомощном состоянии и скрылся с места происшествия.Харьковские правоохранители завершили досудебное расследование в отношении этнической группировки, которая требовала деньги у студентов и иностранцев.Прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенном повторно.Электропоезд сообщением Лозова – Харьков насмерть сбил мужчину, который по неизвестным причинам находился на путях.Изюмский городской районный суд признал виновным 26-летнего мужчину в разбое и умышленном тяжком телесном повреждении, что повлекло смерть потерпевшегоОбщая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет почти 600 тысяч гривен.Парень оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения у родных.Женщина вывезла из собственной квартиры 74-летнюю одинокую харьковчанку и готовила документы для продажи недвижимости.Мужчина нанес ущерб государству в размере почти 17 миллионов гривен.В Харькове двое людей напали на водителя маршрутного автобуса, избили его и наехали на мужчину автомобилем.39-летний харьковчанин причастен к рассылке 14 анонимных сообщений о минировании различных объектов на территории города.Правоохранители сообщили о подозрении частному нотариусу по факту злоупотребления полномочиями, что повлекло за собой тяжкие последствия.Полицейские Харькова оперативно разыскали и вернули домой несовершеннолетнюю беглянку.В частном доме под Харьковом пожарные обнаружили тело погибшей женщины.