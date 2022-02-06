Грядущей весной футбольный клуб «Металлист» обещает вновь стать главным ньюзмейкером украинского футбола.Подтверждение тому — количество билетов, проданных на 2 самых ожидаемых матча второй части сезоне 2021/2022.
На игру 1/4 Кубка Украины против бронзового призера УПЛ и одной из сильнейших команд страны луганской «Зари» (1 марта, 19:30) уже продано 22 300 билетов. Отметим, что этот поединок станет первым официальным для нашего клуба за три с лишним месяца.
На Metalist All-Star Game (28 мая, 18:00), в котором нынешний состав нашей команды сыграет против легенд харьковского клуба 2005-2013 годов — продано 27 800. В этот вечер харьковчан ждет неповторимое событие, которому не найти аналогов в истории украинского футбола!
Клейтон Шавьер, Кристиан Вильягра, Марко Девич, Эдмар и другие суперзвезды отечественного футбола вновь выйдут на поле нашего «Паучка».
Отметим, что билеты на оба события можно приобрести в кассе номер 1 стадиона «Металлист», а также из любой точки мира онлайн.
Напоминаем, что на игру «Металлист» — «Заря» и Metalist All-Star Game действуют сезонные абонементы. Также попасть на матчи можно, купив билет с помощью карты «ЄПідтримка».
С ценами на билеты на долгожданные матчи можно ознакомиться на схемах ниже.