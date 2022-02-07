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7 февраля жители Ирландии отмечают День святого Мэла, в США - День отправки открыток друзьям, День балета, День феттучини «Альфредо», День осведомленности о проблеме ВИЧ-заболеваниях среди афроамериканцев, День «Подарите детям улыбку», а также День красной одежды, в Гренаде - День независимости, в Японии - День северных территорий, а в Таиланде отмечают Фестиваль цветов.Православная церковь сегодня почитает одного из прародителей христианства – Григория Богослова. В народе этот день также называют Григорьев день или Григорий-зимоуказник.7 февраля именины у Александра, Виталия, Григория, Моисея, Бориса и Филиппа.