В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1609 случаев коронавирусной инфекции, 824 человека выздоровели, 8 - скончались.Так, по состоянию на 7 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 279202 случая заболевания, 240779 человек выздоровели, 6649 - скончались.