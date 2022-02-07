В МОЗ сообщили, в какой зоне карантина находится Харьковская область 7 февраля.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 7 февраля Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.В частности, в регионе более чем в 11 раз превышен уровень заболеваемости – 872 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения, а также уровень госпитализации больных – 68,4 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 40,9%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1609 случаев коронавирусной инфекции, 824 человека выздоровели, 8 - скончались.Чтоб быть в курсе главных новостей Харькова и области, подписывайтесь на Вечерний Харьков в Google-News