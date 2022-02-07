Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), пер. Соборный (Советский), 1 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 07.02.22 г.; пр. Победы, 75 (п. №7) до 20:00 08.02.22 г.ул. Героев Труда, 12-а (п. №4, стояк) до 20:00 07.02.22 г.; пр. Жуковского, 1(п. №3, стояк) до 20:00 08.02.22 г.пр. Тракторостроителей, 107-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №1, стояк) до 18:00 07.02.22 г.ул. Костычева, 17 (п. №3) до 20:00 08.02.22 г.ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 07.02.22 г.