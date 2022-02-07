Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.6 февраля в 17:13 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире жилого 9-этажного дома на улице Ляпунова. К месту вызова выехали два отделения службы спасения на автоцистернах. ОБ этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
По прибытию пожарных было установлено, что на первом этаже в комнате квартиры горят мебель и домашние вещи в кухне. Общая площадь пожара составила около 1,5 квадратных метра.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Бойцы ГСЧС спасли владельца квартиры 1946 года рождения и женщину 1947 года рождения. От госпитализации они отказались.
В 17:36 пожар был полностью ликвидирован.
Напомним, в селе Верхняя Ольховка во время пожара погибла пенсионерка.