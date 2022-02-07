Среди новорожденных одна двойня – две девочки.

За 4, 5 и 6 февраля в городе родилось 74 ребенка. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, 4 февраля, в городе родилось 28 детей: 15 мальчиков и 13 девочек, в том числе одна двойня – две девочки, которые появились на свет в городском перинатальном центре.5 февраля - 23 новорожденных: 10 мальчиков и 13 девочек, в том числе одна двойня – мальчик и девочка, которые родились в городском перинатальном центе.6 февраля на свет появилось 23 ребенка: 17 мальчиков и 6 девочек.