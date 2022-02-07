Житель Донецкой области избил малознакомую женщину и отобрал золотые украшения.

Инцидент произошел ночью 6 февраля в Лозовском районе. 53-летняя потерпевшая заявила правоохранителям о том, что она возвращалась домой из кафе со своей подругой и двумя малознакомыми мужчинами. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Во время общения между женщиной и одним из мужчин возникла ссора. Злоумышленник нанес женщине телесные повреждения и забрал 3 золотых кольца и браслет.44-летнего мужчину задержали на железнодорожном вокзале в Харькове. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет.