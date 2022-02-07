16-летний подросток ушел из дома 4 февраля.

Правоохранители устанавливают местонахождение 16-летнего Максима Чирик, жителя села Бригадировка. Сейчас подросток учится и живет в Харькове. ОБ этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.4 февраля около 21:00 он ушел из дома и не вернулся.Приметы: на вид 16-18 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы, темные глаза.Был одет в черные кофту, брюки, куртку и кроссовки.Последний раз парень вышел на связь 5 февраля и сообщил, что у него садится заряд аккумулятора на телефоне и он направляется на соревнования в Змиев.Правоохранители обращаются ко всем, кому известна любая информация о разыскиваемом, сообщить в отдел полиции № 1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 492-09-02, (050) 416-80-81(очередная часть), 102 или другим доступным способом.