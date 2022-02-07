7 февраля вступило в силу постановление правительства № 68, которым расширена программа «єПідтримка».

Помощь предоставляется исключительно в безналичной форме с использованием платежных карт. Подростки в возрасте 14-18 лет, которые вакцинируются, смогут потратить деньги на услуги в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта. Об этом сообщают на Правительственном портале.В сфере образования тысячей за вакцинацию можно оплатить получение дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования. А также занятия в кружках и секциях, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений.Кроме того, тысячу можно потратить на внутренние пассажирские перевозки железнодорожным и авиационным транспортом, приобретение книг, печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.