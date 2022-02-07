37-летний мужчина проведет за решеткой 8 лет.

Суд признал виновным 37-летнего мужчину в развращении малолетней дочери, изготовлении и хранении детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе харьковской областной прокуратуры.25 августа 2021 года к правоохранителям обратилась мать 10-летней девочки с заявлением о том, что ее бывший муж совершал развратные действия в отношении их общей дочери.Через соцсеть неизвестная женщина послала ей видеозапись, на которой ее бывший муж, находясь вместе с дочерью, совершал развратные действия.Кроме того, прокуроры доказали, что в начале 2021 года этот мужчина встречался с 16-летней девушкой и в ходе интимного общения с ней делал фото и видео, то есть изготовлял детскую порнографию.В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину.3 февраля суд вынес мужчине обвинительный приговор.