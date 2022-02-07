Ребенка планируют перевести из Городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи в больницу №17.

Трехлетнего мальчика, пострадавшего в ДТП на Окружной дороге, планируют перевести в больницу №17. Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По ее словам, соответствующее решение будет принято на консилиуме врачей. Мальчика хотят перевести в детскую травматологию в одну палату с сестрой, после того как он успешно перенес операцию на бедренной кости. Сейчас ребенка сняли с аппарата вытяжения.Состояние его сестры – стабильное, она поправляется, и планируется, что девочка скоро будет вставать с постели. В дальнейшем дети пройдут необходимую реабилитацию.Также Горбунова-Рубан сообщила, что на следующем заседании исполнительного комитета городского совета будет принято решение об опеке над детьми. Их будет воспитывать 31-летняя сестра погибшей матери, у которой есть 10-летний ребенок.Напомним, авария произошла 12 января на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи села Черкасская Лозовая. 34-летний водитель автомобиля KIA двигался со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси Toyota Camry, что ехал ему навстречу по своей полосе движения.Оба водителя и пассажирка такси погибли на месте. Оказалось, что в машине такси ехали супруги с трехлетними детьми.