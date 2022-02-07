Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых жителей Запорожья по факту разбоя, сопряженного с проникновением в жилье.

Как сообщили в ведомстве, досудебным расследованием установлено, что в октябре прошлого года 39-летний и 38-летний мужчины на улице Бассейной проникли в дом 52-летней харьковчанки.Нападающие связали хозяйку дома и заставили ее сказать, где находятся деньги и драгоценности. После этого мужчины похитили 35000 польских злотых, 500 долларов США, украшения и скрылись с места совершения преступления.Во время проведения обысков по местам жительства злоумышленников сотрудники нашли похищенные денежные средства и мобильные телефоны, которые использовались для связи при совершении преступлений. Также дома у одного из мужчин обнаружено 50 тысяч долларов США.В настоящее время обвинительный акт в отношении двух жителей Запорожья направлен в Киевский районный суд Харькова.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.