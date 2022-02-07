Выбрать кофемашину не так просто, как кажется на первый взглядНужно учитывать множество критериев, начиная от вкусовых предпочтений и заканчивая образом жизни целой семьи. На каждый сорт кофе находится свой любитель ,объём потребляемого напитка также имеет значение. Даже габариты кухни стоит брать во внимание.
Капельные моделиТакие машины популярны в силу того, что понятны и просты, достаточно потратить от 5 до 10 минут для того, чтобы получить взамен до 10 чашек ароматного кофе. В то же время о качестве напитка нелестно отзываются кофеманы, впрочем, если речь идёт о необходимости приготовить строго американо, этот вариант будет оптимален.
Гейзерные моделиИменно на такие кофемашины обращает внимание большинство экспертов. Данный способ варки кофе дёшев и прост. Напиток, полученный в результате, демонстрирует богатые вкусовые качества, более привлекательные, чем тот, что готовится в капельной модели. Рассчитан такой прибор на 1-2 человек. Принцип действия его достаточно прост: в нижней части кувшина вода закипает, после чего поднимается в среднюю часть, проходит сквозь кофе и отправляется наверх. Как только пар появляется в носике - можно приступать к дегустации ароматной жидкости. А вот доводить до кипения такой кофейник не нужно - это придаст кофе ненужную горечь.
Рожковая кофемашинаТакие агрегаты примеряют на себя, те кто собирается варить по-настоящему выдающийся кофе. Такая машина известна ещё как ручная или полуавтоматическая. Напиток заваривается при помощи водяного пара, бойлер предварительно заполняется водой, после чего засыпается молотый кофе, далее вручную он утрамбовывается в своеобразную «таблетку» и вся конструкция направляется в варочную часть. Кофе выливается уже через полминуты после запуска кофемашины, и его можно дегустрировать.
Считается, что металлический рожок способен справиться с экстракцией кофе гораздо проще. В пластиковом же такой же крепости добиться не получится. Обязательно стоит выбирать ту машину рожкового типа, в которой присутствует функция защиты от перегрева, таким образом, можно не допустить ожогов и продлить время эксплуатации прибора.
Автоматическая машина для приготовления кофеЕщё одно решение, привлекающее внимание настоящих кофеманов в первую очередь тем, что идеальный напиток такое оборудование готовит самостоятельно, без участия человека. Оно самостоятельно размалывает зёрна и самоочищается при необходимости. Стоит такая кофемашина, естественно, дороже, но и кофе варится буквально за 40 секунд.
Несмотря на всю свою сложность автоматическая кофемашина - это тот вариант, который максимально прост в использовании. Достаточно просто засыпать кофе и налить воду, подобрать подходящую крепость и нужное количество чашек, после чего нажать кнопку.