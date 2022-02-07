Жителей Краснокутска подозревают в незаконной вырубке леса в Богодуховском районе.

Согласно материалам следствия, в начале февраля прошлого года местные жители Краснокутска, один из которых является предпринимателем, организовали незаконную вырубку деревьев в Богодуховском районе. После этого спиленные деревья в целях их переработки мужчина планировал перевезти с помощью грузового автомобиля и трактора.
 
«Черных лесорубов» разоблачили при погрузке срубленной древесины.
 
При осмотре места происшествия полицейские изъяли спиленные тополя, бензопилы, горюче-смазочные вещества, автомобиль «Урал» и трактор «ЮМЗ», которые использовались для вырубки и перевозки древесины. Сумма ущерба, причиненного территориальной общине, составляет около 350 тысяч гривен.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет.

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