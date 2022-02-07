В украинском Минздраве рассказали о необходимости вакцинироваться, что позволит снизить риск тяжелого течения коронавирусной болезни.

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что вакцинированные от COVID-19 более легко переносят заболевание коронавирусом, в частности штаммом «Омикрон». Об этом он рассказал в интервью изданию Фокус «Действительно, во многих странах в случае «Омикрона» фиксируют меньший риск госпитализации и более легкое течение заболевания, но это характерно для людей, получивших прививку. Для людей невакцинированных течение заболевания так же тяжелое, как и при базовом штамме. Кроме того, для «Омикрона» характерны отдаленные последствия ковида, например, в виде неврологических расстройств. И не следует забывать, что он также приводит к летальным случаям», – отметил главный государственный санитарный врач.Игорь Кузин также подчеркнул, что об отказе от карантинных ограничений можно будет говорить только в случае достижения 70% вакцинированных среди взрослого населения.«Это минимальный предел для того, чтобы мы начали говорить о любом смягчении карантинных требований», – рассказал замминистра здравоохранения.