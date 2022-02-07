Министерство здравоохранения заявило, что йодная сетка не помогает.

Министерство здравоохранения Украины развенчало миф о полезных свойствах йодной сетки. В ведомстве сообщили, что подобный метод, который повсеместно используют на постсоветском пространстве, не является профилактикой йододефицита в организме и не способен вылечить вирусные заболевания.Многие в своей жизни встречали информацию о полезной силе йодной сетки. Якобы, что если ее нанести на тело, то это поможет укрепить организм, избавиться от йододефицита или вылечиться от острых респираторных заболеваний.По информации Минздрава, на сегодняшний день нет доказанных фактов, подтверждающих лечебные свойства йодной сетки. Нанесение йода на кожу никак не поможет избежать кашля или же избавиться от других симптомов вирусных заболеваний.Благодаря разогревающим свойствам йода на время лишь усиливается местная микроциркуляция крови, но не более. Вылечить кашель или насморк йодная сетка не сможет.«Есть практика, особенно в регионах, где у людей наблюдается недостаток йода с помощью йодной сетки определять дефицит этого элемента в организме. Вроде бы, если рисунок исчезает за три часа, то это свидетельствует о недостатке йода, а потому надо чаще рисовать клетки на теле, чтобы организм обогащался им. Мы должны разочаровать вас: йодная сетка не может это сделать. К тому же, если часто наносить раствор йода на кожу, могут возникнуть высыпания, раздражение и ожоги. Особенно уязвимы дети: детская кожа легко впитывает йод, чрезмерное количество которого может привести к нарушениям в работе щитовидной железы», - рассказали в ведомстве.