В Харькове на Алексеевке произошла авария с участием двух автомобилей.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городских телеграм-каналах, на Алексеевке произошла авария с участием автомобилей Volkswagen и Toyota Prado.Согласно сообщению очевидцев, в ДТП никто не пострадал. Официальная информация об обстоятельствах столкновения уточняется.Напомним, что как ранее сообщал Вечерний Харьков , виновник смертельного ДТП Тигран Енгибарян подал декларацию на должность сотрудника отдела противодействия нелегальной миграции управления миграционного контроля.