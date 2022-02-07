В Харькове на Алексеевке произошла авария с участием двух автомобилей.Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикации в городских телеграм-каналах, на Алексеевке произошла авария с участием автомобилей Volkswagen и Toyota Prado.
Согласно сообщению очевидцев, в ДТП никто не пострадал. Официальная информация об обстоятельствах столкновения уточняется.
Напомним, что как ранее сообщал Вечерний Харьков, виновник смертельного ДТП Тигран Енгибарян подал декларацию на должность сотрудника отдела противодействия нелегальной миграции управления миграционного контроля.