Сотрудники, устанавливающие газовые счетчики, повредили трубу, но отказались ремонтировать ее в выходные и оставили дом без газа.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков , жители дома №5 по улице Амосова опубликовали в городских телеграм-каналах жалобу на городские газовые службы.Согласно информации, сотрудники предприятия устанавливали бесплатно газовые счетчики и во время работы задели трубу в подъезде. Однако из-за того, что это произошло в пятницу вечером, работники оставили рабочее место, сославшись на конец рабочего дня и выходные.«С пятницы развернулись и уехали. Говорят, что рабочий день окончен и у нас выходные. Люди до сих пор сидят без газа, есть дети маленькие. Никто ничего не говорит, буцают один на другого», - пишут авторы публикации.