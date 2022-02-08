В Минздраве опубликовали статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на Харьковщине.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из официальной информации Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2022 случая коронавирусной инфекции, 792 человека выздоровели, 12 - скончались.Так, по состоянию на 8 февраля, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 281224 случая заболевания, 241571 человек выздоровели, 6661 - скончались.