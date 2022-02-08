8 февраля 2022 – вторник. Сегодня в Украине отмечают День оперы.

8 февраля во всем мире отмечают День безопасности в Интернете, День "засмейся и разбогатей", День электронного ящика и День замороженного йогурта.В Польше сегодня День пенитенциарной службы, в Словении - День словенской культуры, В США сегодня День бойскаутов, День штата Айова, День футбольного похмелья, День очистки компьютера, День «Смейся и богатей», День воздушных змеев и День пирожных из черной патоки, в Канаде - День семьи, а в Конго - День молодежи.Православная церковь 8 февраля почитает Федора Студита. В народном календаре этот день называеют «Федор Поминальник».8 февраля 2022 года свои именины празднуют Гавриил, Аркадий, Иоанн, Давид, Клим, Иосиф, Семен, Петр, Федор и Мария.