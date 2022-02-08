Мало какой футбольный клуб может похвастаться такой мощной поддержкой своего родного города, как «Металлист». Наши «желто-синие» - предмет белой и не очень белой зависти своих коллег вполне заслуженно. Потому что любовь харьковчан имеет вполне материальное выражение, измеримое и в цифрах статистики, и в ярких порывах души.

В Харькове и Харьковской области сейчас живет 2,8 млн. человек. Как показывают результаты социологических опросов, из них 2, 24 млн. (80 %) называют себя болельщиками «Металлиста». Конечно, не все из опрошенных постоянные гости стадиона, но все гордятся «желто-синими» и считают их успех своим. На каждый домашний матч играющего пока в первой лиге «Металлиста» приходит в среднем в 9 раза больше людей, чем на игры всех клубов украинской Премьер-лиги вместе взятых! В среднем посмотреть домашние поединки любимого клуба собирается порядка 35 тысяч. человек. То есть с учетом чад и домочадцев каждый раз после матча у 100-150 тысяч жителей Харьковщины в такой вечер «Металлист» - главная тема беседы. Из 300 тысяч харьковских студентов, по данным университетских студкомов, болеют за «Металлист» минимум 100 тысяч, а 50 тысяч с разной частотой ходят на стадион. По числу подписчиков в социальных сетях «Металлист» занимает 3-е место среди профессиональных клубов всех лиг. За успехами «желто-синих» на официальных страницах и в официальных каналах клуба следят 230 тыс. человек. При сохранении нынешнего темпа роста интереса публики к «Металлисту» уже к лету клуб сможет похвастаться 500 тыс. чел. «цифровой аудитории». С момента объявления Александра Ярославского о возрождении футбольного клуба «Металлист», видео на официальном YouTube-канале клуба набрали почти 5 млн просмотров. Несмотря на межсезонье и неофициальный характер Winter Cup 2022, состоявшийся в рамках этого турнира матч с одесским «Черноморцем» посмотрело почти 160 тыс. болельщиков. «Металлист» - безусловный лидер украинского футбола и по наличию неофициальных фанатских сайтов, посвященных клубу. По мнению экспертов, сайт https://metalistfans.com.ua/ по уровню разработки и качеству может посоревноваться с официальными сайтами ряда клубов УПЛ. Кроме сайтов, налицо и серьезное количество фанатских страниц и каналов в соцсетях. Самые активные площадки – Instagram (около 30 страниц, посвященных клубу) и Telegram (около 15 каналов). Самые популярные: Тот самый Металлист (Telegram) - 1 900 подписчиков; We are Metalist (Instagram) - 8 100; ФК "Металіст" Харків (Telegram) - 2 500; Makki sport (Instagram) - 8 300; FC Metalist fan store (Instagram) - 18 000; Fc.metalist (Instagram) - 2 200. Игроки «Металлиста» - кумиры харьковчан и не только, причем как в виртуальном мире, так и в реальной жизни. Например, для Владимира Танчика, Матеуса Пейшото, Брайана Риаско, Фареса Балули и других футболистов фанаты завели персональные странички в соцсетях. А в ноябре 2021 года на автограф-сессию Фареса Балули в Metalist Fan Store пожаловало больше гостей, чем мог вместить магазин клубной атрибутики. Фан-движение «Металлиста» отличается не только массовостью, но и креативом. Яркий тому пример – огромный мурал на фасаде здания возле стадиона, на котором болельщики изобразили президента клуба Александра Ярославского. И стихи, которые пишут о нем почитатели клуба. Ну, и как бы мы, харьковчане не ревновали, но за «Металлист» болеют не только в нашем городе и регионе. По неофициальным экспертным оценкам, успехам «Металлиста» радуются, в общем и целом, порядка 5 млн. человек в Украине и в мире – харьковская диаспора и просто люди, которые любят красивый футбол и смелые клубы.

Пока «Металлист» телевизионщики пригласили на Winter Cup 2022 как один из самых интересных украинских футбольных клубов, мы решили примерно оценить масштаб любви харьковчан к своим героям. И получился вот такой топ-10: