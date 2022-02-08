В Минздраве опубликовали данные эпидемиологических показателей и сообщили, в какой зоне карантина оказалась Харьковская область 8 февраля.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, 8 февраля Харьковская область находится в оранжевой зоне карантина.В частности, в регионе более чем в 12 раз превышен уровень заболеваемости – 909 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения, а также уровень госпитализации больных – 67,7 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 50.Загруженность коек в «ковидных» больницах составляет 41,8%.Напомним, что за минувшие сутки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 2022 случая коронавирусной инфекции, 792 человека выздоровели, 12 - скончались.Чтоб быть в курсе главных новостей Харькова и области, подписывайтесь на Вечерний Харьков в Google-News