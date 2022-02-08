Часть домов в городе временно осталась без холодной воды.

По информации коммунального предприятия "Харьковводоканал", водоснабжения не будет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Воды не будет по следующим адресам:пр. Победы, 75 (стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк) до 17:00 08.02.22 г.; пер. Соборный (Советский), 1 (п. №2, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №1, стояк), ул. Новомирная (ч/с) до 20:00 08.02.22 г.ул. Душкина (Тухачевского), 9 (п. №3) до 17:00 08.02.22 г.; ул. Тархова, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 08.02.22 г.; ул. Франтишека Крала, 65-а (п. №3, стояк) до 17:00 08.02.22 г.ул. Героев Труда, 12-а (п. №4, стояк), б-р Мира, 2 (п. №4, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 08.02.22 г.ул. Славянская, 4 (п. №1, стояк), ул. Счастливая, 20 (п. №3) до 17:00 08.02.22 г.; ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 08.02.22 г.