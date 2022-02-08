Преодолеть снежный сугроб медикам помогли спасатели.Ночью 8 февраля в 03:08 спасателям поступило сообщение о том, что бригаде скорой медицинской помощи необходима помощь в преодолении снежного заноса. Медицинский автомобиль на базе микроавтобуса Peugeot сел днищем на снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
Инцидент произошел в селе Хорошево Харьковского района. Бойцы ГСЧС с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировали авто медиков на расчищенный участок дороги.
Напомним, на Харьковщине в снегу застряла машина скорой помощи с четырехлетним ребенком.