В Харьковской области неблагоприятные погодные условия.

На Харьковщине 8 февраля дождливая погода. В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей быть осторожными на дорогах. Об этом Патрульная полиция написала в своем Telegram канале."Откажитесь от рискованных маневров, которые могут привести к потере управляемости и созданию аварийных ситуаций. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, интервал и скоростной режим", - говорится в сообщении.Сегодня в регионе облачно, умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, слабый туман, ветер.