Полицейские выясняют факт возможного развращения несовершеннолетней.

7 февраля правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пристает к 15-летней девушке в холле спортивного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.Полицию вызвал отец 15-летней девушки. Он рассказал, что незнакомый мужчина в течение нескольких дней подходил к дочери и пытался завязать знакомство. Личность указанного мужчины установлена, им оказался 47-летний житель Харьковской области.Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.