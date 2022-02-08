Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит 29 операторов газораспределительных сетей, среди которых – "Харьковгаз" и "Харьковгоргаз".

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 1 февраля."Провести внеплановые выездные проверки в нефтегазовом комплексе", – говорится в сообщении НКРЭКУ.По данным издания "Газправда", причиной проверок могли стать массовые жалобы потребителей. В частности, люди жалуются, что облгазы игнорируют своевременно переданные домохозяйствами показатели счетчиков и не реагируют на обращения.