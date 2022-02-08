В Украину прибыло 60 тысяч курсов зарегистрированного в конце января препарата «Молнупиравир» для лечения Covid-19, сообщает пресс-служба Минздрава.

В МОЗ ожидают, что таблетки американской фармацевтической компании помогут в борьбе с эпидемией коронавируса и в сохранении жизни пациентов из групп риска.В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы, а к апрелю ожидается поставка еще 240 тысяч курсов препарата.В МОЗ сообщают, что лекарство будет назначаться в первую очередь пациентам из групп риска, чтобы избежать перехода из легкой степени тяжести заболевания в среднюю и тяжелую.