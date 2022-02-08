Одного человека спасли, 10 - эвакуировали.

8 февраля в 11:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на улице Гарибальди, 11. Возгорание возникло в квартире на третьем этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.К месту вызова прибыли три отделения на двух автоцистернах и на автолестнице. Было установлено, что в комнате квартиры горят домашние вещи. Общая площадь пожара составила около 6 квадратных метров.Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Они спасли хозяйку квартиры. С признаками отравления угарным газом ее госпитализировали. Из соседних квартир дома и с верхних этажей лестничной клеткой эвакуировали еще 10 жителей.Ликвидация пожара продолжается.Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.