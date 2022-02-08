Работа с людьми и для людей всегда была в приоритете для народного депутата Украины Юлии Светличной.На минувшей неделе лидер Блока Светличной «Разом!» посетила с рабочей поездкой Лозовскую территориальную громаду, где встретилась с местными жителями, ознакомилась с ходом ремонтных работ и условиями приема пациентов в медучреждениях.
– Принципы не меняем. Всю неделю общаемся с людьми непосредственно там, где они работают, учатся, живут. Только живой разговор и взаимное доверие позволяют решать самые сложные вопросы, – считает Юлия Светличная.
Начало традиции встречаться с людьми и трудовыми коллективами прямо на местах Юлия Светличная положила еще в период своего губернаторства и продолжает уже в качестве народного депутат Украины. Разговаривать с людьми напрямую и узнавать насущные нужды из первых уст – один из тех принципов, которыми народная избранница и ее команда руководствуются в своей работе.
Сразу в двух отделениях стационара №1 больницы в Лозовой продолжаются ремонтные работы. Сначала гости осмотрели, как в главном корпусе идет капитальное обновление акушерско-гинекологического отделения. Проектная стоимость работ – девять миллионов гривен, а из бюджета громады местные депутаты направили еще около полутора миллионов.
– Работы выполнены в настоящее время на 60%, надеемся на помощь нашего народного депутата Юлии Александровны Светличной, чтобы вовремя закончить ремонт и затем работать в соответствующих условиях, – говорит заместитель директора КНП "Лозовское территориальное медицинское объединение" Владимир Сергиенко.
В отделении уже заменены оконные блоки, дверные проемы, сделана обшивка стен, заменены коммуникации, проводятся работы по облицовке стен керамической плиткой. Палаты для рожениц перепланировали и обустроили санузлы. Около двух миллионов гривен потратили на мебель и медицинское оборудование.
– То, что я увидела, тщательно все подобрано: и операционная, и палаты – все по-хозяйски, именно как я люблю и всегда требую. Так что вы молодцы, – отмечает Юлия Светличная. – В этом проекте участвуют и международные партнеры, и государственные органы власти, и местные бюджеты, поэтому здесь нужен качественный результат для всех заинтересованных лиц, в первую очередь для вас и для тех мамочек, которые сюда придут.
В нынешнем году от Европейского инвестиционного банка ожидают более четырех миллионов гривен для продолжения ремонта в отделении, из местного бюджета – более 860 тысяч гривен. Работы продолжаются на четвертом этаже, на третьем – принимают рожениц из Лозовского, а также из соседних районов – Сахновщинского, Первомайского, Близнюковского.
Народный депутат осмотрела также терапевтическое отделение, ремонт которого начали в ноябре прошлого года и выполнили почти на 95%. Заменили окна, двери, электрические сети, систему водоснабжения и водоотвода. В этом отделении будет размещено в общей сложности около 60 коек.
– На данные работы было выделено два с половиной миллиона из местного бюджета, порядка пяти миллионов – из государственного плюс субвенция областного бюджета. Работы еще не закончены – ожидаем финансирования, – рассказывает заместитель директора КНП "Лозовское территориальное медицинское объединение" Владимир Сергиенко.
В стационаре №1 планируется также отремонтировать неврологическое отделение. Стоимость проекта составляет около шести миллионов гривен. Провели тендер и заключили договор с подрядчиком. Средства, как и на другие объекты, будут привлекать из разных источников. Это стало возможным, в частности, благодаря усилиям депутатов от Блока Светличной «Разом!» в советах разных уровней.
– Я всегда настаивала и всегда говорила, что гуманитарная сфера в государстве должна быть приоритетом. Именно с гуманитарной сферы следует начинать ремонты. Потому что это те объекты, в которых мы находимся каждый день – мы, наши родственники, знакомые. Обязательно должны быть хорошие условия для врачей и медицинского персонала, для пациентов, – подчеркивает Юлия Светличная.
– Я радуюсь тому, что такой приоритет по восстановлению больниц существует в Лозовой и в других районах. И приятно, что к этому процессу приобщаются депутаты городского совета, в том числе от Блока Светличной «Разом!». И в областном совете наши депутаты также способствуют тому, чтобы в области были налажены ремонт и реконструкция именно объектов гуманитарной сферы, в частности, медицинских учреждений.
Народная избранница надеется, что ремонт всех отделений завершится в течение нынешнего года, в частности, благодаря сотрудничеству с международными организациями и местными органами власти.
– Сотрудничество с Юлией Светличной существовало всегда. Еще в качестве председателя областной государственной администрации она уделяла максимум внимания медицинским учреждениям. Ремонт на тех объектах, где он был начат, – безусловно, был начат благодаря главе облгосадминистрации тех лет, – отмечает лозовской городской голова Сергей Зеленский.
Сегодня, уже в качестве народного депутата, Юлия Светличная продолжает содействовать восстановлению социальной сферы в громаде.
Народный депутат посетила также поликлиническое отделение №1. В прошлом году здесь для удобства пациенток разместилась женская консультация. В одном помещении женщины сдают анализы, проходят ультразвуковое обследование, посещают семейного врача и профильных специалистов.
Также во время рабочей поездки обсудили оснащенность стационара №2. Сейчас там лечатся исключительно пациенты с коронавирусом и пневмонией. На обустройство централизованной подачей кислорода в ковидный стационар Лозовая получила субвенцию из областного бюджета в размере пять миллионов гривен.
– Сейчас бочки заполнены на 80% и кислородные баллоны в запасе до 100% – 56 штук стоит, все заполнены кислородом, – уточняет директор КНП «Лозовское территориальное медицинское объединение» Иван Жовтый.
Рядом с больницей в прошлом году установили шестикубовый резервуар, который позволяет обеспечивать кислородом ковидных больных. Сейчас в больнице лечатся около 60 пациентов с таким диагнозом.
В ходе визита Юлия Светличная традиционно провела личный прием граждан. Вопросы, как всегда, касались разных сфер и личных проблем, в которых людям необходима помощь.
– Многие обращаются за помощью в лечении, потому что на сегодняшний день у людей очень маленькие доходы и большие расходы, в том числе на коммуналку. Поэтому не хватает средств, чтобы привести свое здоровье в порядок и оплатить лечение. Конечно, будем делать все, чтобы помогать местным жителям – и в личных вопросах, и в вопросах развития громады, и в вопросах социального развития, – говорит Юлия Светличная.