Работа с людьми и для людей всегда была в приоритете для народного депутата Украины Юлии Светличной.

На минувшей неделе лидер Блока Светличной «Разом!» посетила с рабочей поездкой Лозовскую территориальную громаду, где встретилась с местными жителями, ознакомилась с ходом ремонтных работ и условиями приема пациентов в медучреждениях.– Принципы не меняем. Всю неделю общаемся с людьми непосредственно там, где они работают, учатся, живут. Только живой разговор и взаимное доверие позволяют решать самые сложные вопросы, – считает Юлия Светличная.Начало традиции встречаться с людьми и трудовыми коллективами прямо на местах Юлия Светличная положила еще в период своего губернаторства и продолжает уже в качестве народного депутат Украины. Разговаривать с людьми напрямую и узнавать насущные нужды из первых уст – один из тех принципов, которыми народная избранница и ее команда руководствуются в своей работе.Сразу в двух отделениях стационара №1 больницы в Лозовой продолжаются ремонтные работы. Сначала гости осмотрели, как в главном корпусе идет капитальное обновление акушерско-гинекологического отделения. Проектная стоимость работ – девять миллионов гривен, а из бюджета громады местные депутаты направили еще около полутора миллионов.– Работы выполнены в настоящее время на 60%, надеемся на помощь нашего народного депутата Юлии Александровны Светличной, чтобы вовремя закончить ремонт и затем работать в соответствующих условиях, – говорит заместитель директора КНП "Лозовское территориальное медицинское объединение" Владимир Сергиенко.В отделении уже заменены оконные блоки, дверные проемы, сделана обшивка стен, заменены коммуникации, проводятся работы по облицовке стен керамической плиткой. Палаты для рожениц перепланировали и обустроили санузлы. Около двух миллионов гривен потратили на мебель и медицинское оборудование.– То, что я увидела, тщательно все подобрано: и операционная, и палаты – все по-хозяйски, именно как я люблю и всегда требую. Так что вы молодцы, – отмечает Юлия Светличная. – В этом проекте участвуют и международные партнеры, и государственные органы власти, и местные бюджеты, поэтому здесь нужен качественный результат для всех заинтересованных лиц, в первую очередь для вас и для тех мамочек, которые сюда придут.В нынешнем году от Европейского инвестиционного банка ожидают более четырех миллионов гривен для продолжения ремонта в отделении, из местного бюджета – более 860 тысяч гривен. Работы продолжаются на четвертом этаже, на третьем – принимают рожениц из Лозовского, а также из соседних районов – Сахновщинского, Первомайского, Близнюковского.Народный депутат осмотрела также терапевтическое отделение, ремонт которого начали в ноябре прошлого года и выполнили почти на 95%. Заменили окна, двери, электрические сети, систему водоснабжения и водоотвода. В этом отделении будет размещено в общей сложности около 60 коек.– На данные работы было выделено два с половиной миллиона из местного бюджета, порядка пяти миллионов – из государственного плюс субвенция областного бюджета. Работы еще не закончены – ожидаем финансирования, – рассказывает заместитель директора КНП "Лозовское территориальное медицинское объединение" Владимир Сергиенко.В стационаре №1 планируется также отремонтировать неврологическое отделение. Стоимость проекта составляет около шести миллионов гривен. Провели тендер и заключили договор с подрядчиком. Средства, как и на другие объекты, будут привлекать из разных источников. Это стало возможным, в частности, благодаря усилиям депутатов от Блока Светличной «Разом!» в советах разных уровней.– Я всегда настаивала и всегда говорила, что гуманитарная сфера в государстве должна быть приоритетом. Именно с гуманитарной сферы следует начинать ремонты. Потому что это те объекты, в которых мы находимся каждый день – мы, наши родственники, знакомые. Обязательно должны быть хорошие условия для врачей и медицинского персонала, для пациентов, – подчеркивает Юлия Светличная.– Я радуюсь тому, что такой приоритет по восстановлению больниц существует в Лозовой и в других районах. И приятно, что к этому процессу приобщаются депутаты городского совета, в том числе от Блока Светличной «Разом!». И в областном совете наши депутаты также способствуют тому, чтобы в области были налажены ремонт и реконструкция именно объектов гуманитарной сферы, в частности, медицинских учреждений.Народная избранница надеется, что ремонт всех отделений завершится в течение нынешнего года, в частности, благодаря сотрудничеству с международными организациями и местными органами власти.– Сотрудничество с Юлией Светличной существовало всегда. Еще в качестве председателя областной государственной администрации она уделяла максимум внимания медицинским учреждениям. Ремонт на тех объектах, где он был начат, – безусловно, был начат благодаря главе облгосадминистрации тех лет, – отмечает лозовской городской голова Сергей Зеленский.Сегодня, уже в качестве народного депутата, Юлия Светличная продолжает содействовать восстановлению социальной сферы в громаде.Народный депутат посетила также поликлиническое отделение №1. В прошлом году здесь для удобства пациенток разместилась женская консультация. В одном помещении женщины сдают анализы, проходят ультразвуковое обследование, посещают семейного врача и профильных специалистов.Также во время рабочей поездки обсудили оснащенность стационара №2. Сейчас там лечатся исключительно пациенты с коронавирусом и пневмонией. На обустройство централизованной подачей кислорода в ковидный стационар Лозовая получила субвенцию из областного бюджета в размере пять миллионов гривен.– Сейчас бочки заполнены на 80% и кислородные баллоны в запасе до 100% – 56 штук стоит, все заполнены кислородом, – уточняет директор КНП «Лозовское территориальное медицинское объединение» Иван Жовтый.Рядом с больницей в прошлом году установили шестикубовый резервуар, который позволяет обеспечивать кислородом ковидных больных. Сейчас в больнице лечатся около 60 пациентов с таким диагнозом.В ходе визита Юлия Светличная традиционно провела личный прием граждан. Вопросы, как всегда, касались разных сфер и личных проблем, в которых людям необходима помощь.– Многие обращаются за помощью в лечении, потому что на сегодняшний день у людей очень маленькие доходы и большие расходы, в том числе на коммуналку. Поэтому не хватает средств, чтобы привести свое здоровье в порядок и оплатить лечение. Конечно, будем делать все, чтобы помогать местным жителям – и в личных вопросах, и в вопросах развития громады, и в вопросах социального развития, – говорит Юлия Светличная.