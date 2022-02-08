В результате аварии никто не пострадал.ДТП произошло 8 февраля на проспекте Науки, 46. Столкнулись автомобили Seat, Geely и Kia. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
В результате аварии никто не пострадал.
На водителя автомобиля Seat патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.13.1 ПДД Украины.
На водителя автомобиля Kia патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п. 13.1 ПДД Украины.
Материал будет передан в суд.
Напомним, в Харькове машина снесла ограждение.