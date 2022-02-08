В минувшем году количество новых долгов у украинцев выросло на полтора миллиона гривен. Их общее число увеличилось на 29% – до 6,58 миллиона. Об этом свидетельствуют данные единого реестра должников.

Больше всего увеличилось количество долгов физлиц по кредитам, а также перед компаниями и организациями. Этот показатель вырос на 47%, или на 567 тысяч таких долгов, сообщает Liga.net со ссылкой на платформу для работы с открытыми данными «Опендатабот». На втором месте по количеству – долги по коммунальным платежам. За 2021 год количество долгов за коммуналку выросла на 41%, или на 140 тысяч.В целом по состоянию на 1 декабря 2021 года общая задолженность за коммуналку превысила 72 миллиарда гривен. В частности, украинцы задолжали 29,2 млрд грн за поставку и перераспределение газа и 23,3 миллиарда гривен – за поставку тепловой энергии и горячей воды.На третьем месте по росту количества долгов в 2021 году составила задолженность по делам об административных правонарушениях – их число возросло на 35%, или на 285 тысяч.Наибольшие категории по количественному показателю: задолженность перед банками, компаниями и организациями – 1,8 млн долгов (27% от общего числа задолженностей), взыскание средств в пользу государства – 1,6 млн долгов (25%), а также штрафы за нарушение ПДД – 1,3 млн долгов (20%).«Опендатабот» отмечает, что попадание в реестр может наложить на должника ряд ограничений – таких, как: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости; взыскание задолженности по всем официальным доходам.Напомним, согласно опросу Центра Разумкова в 2021 году материальное положение украинцев ухудшилось на 52,8%.