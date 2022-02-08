Мужчина совершил ДТП с пострадавшими и не являлся на судебные заседания.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, 6 июля 2019 года на автодороге «Харьков-Змиев-Балаклея» подозреваемый за рулем «ВАЗ-2103» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109». В результате двое пассажиров обоих автомобилей получили телесные повреждения разной степени тяжести.После того как дело было передано в суд, обвиняемый игнорировал вызовы на заседания, в результате чего был объявлен в розыск.8 февраля работники Управления уголовного розыска установили местонахождение и задержали 34-летнего мужчину.