Житель Харьковской области избил собственную мать, которая от полученных травм скончалась через несколько дней.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, накануне полицейские получили информацию о том, что в подвале заброшенного дома в Краснограде нашли тело женщины.Следователи выяснили, что погибшей является 61-летняя жительница общежития, расположенного рядом с местом, где нашли тело. В совершении уголовного правонарушения правоохранители разоблачили 45-летнего сына погибшей.Согласно выводам полиции, злоумышленник несколько раз ударил женщину кулаком в лицо. В результате чего женщина скончалась от полученных травм через два дня. Мужчина завернул тело своей матери в одеяло и спрятал в подвале заброшенного дома.Во время допроса сын погибшей рассказал, что причиной избиения стала ссора, которая произошла между ним и матерью в середине декабря во время совместного распития спиртных напитков.По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.