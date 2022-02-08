В Харькове задержаны двое разыскиваемых, которые входили в состав организованной преступной группы.

Как рассказали правоохранители, 14 апреля прошлого года оперативники провели спецоперацию и задержали пятерых участников преступной группировки в центре Харькова. Задержанным и трем их подельникам сообщили о подозрении, а еще пятерых объявили в розыск.Тогда злоумышленников задержали во время получения 700 тысяч долларов США, которые они под угрозами расправы вымогали у местного бизнесмена. Для подтверждения своих намерений участники ОПГ повредили автомобиль предпринимателя и оставили на капоте траурные венки.Оперативникам удалось установить местонахождение двух размыкиваемых и 8 февраля они были задержаны в Холодногорском районе Харькова. На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.В пресс-службе полиции сообщают, что октябре прошлого года следователи направили в суд обвинительный акт по восьмерым участникам группировки. Им инкриминируют вымогательство, совершенное организованной группой. В настоящее время это дело рассматривается в суде.