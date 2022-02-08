Уникальные здания, пережившие первую мировую войну, революцию, вторую мировую войну, сейчас разрушаются в результате безразличия власти.

Увековечили память об основателе харьковского ТВ

Памятными знаками должен заниматься специальный отдел

Происходящее не поддается никакой критике

Необходима госпрограмма

Если бы хоть один из мэров Харькова захотел сохранить исторический центр города, это получилось бы. Пока, к сожалению, такой политической воли в городе нет. Такое мнение выразила доктор социологических и филологических наук профессор Елена Горошко в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».– Для меня это очень знаковое событие, потому что я занималась данным вопросом, еще когда была депутатом Харьковского горсовета. Наконец все состоялось. Благодаря моим коллегам по Блоку Светличной «Разом!» доска появилась на улице Новгородской, 8, где жил Константин Иванович. Работал он в Госпроме. У нас возник вопрос: где лучше установить доску? По месту работы, наверное, было бы правильнее, но поскольку Госпром, надеюсь, все-таки будет включен в охранный список ЮНЕСКО, не стоит там устанавливать мемориальные доски. Там висит всего одна – Масельскому. Мы установили на том доме, где Константин Лащенко жил. Автор мемориальной доски – прекрасный харьковский скульптор Александр Демченко.Это достаточно знаковое событие и для Харькова, и для его жителей, и, конечно же, для журналистского сообщества города.– Да, он заложил основу харьковской школы тележурналистики. Работал директором Харьковской студии телевидения почти десять лет. Там тогда работали и Наталья Фатеева, и другие звезды Харькова. Он, собственно, создал коллектив и концепцию развития телевидения в Харькове. И долгое время харьковская студия была одной из лучших региональных студий СССР. Умер Константин Лащенко в 1999 году.– Она должна была быть установлена еще два года назад. Но началась пандемия, не могли приехать его родственники... В частности, на церемонии открытия доски присутствовал родной внук Константина Лащенко – харьковский журналист Артем Лисс, который сейчас работает в информагентстве Associated Press, до этого работал в Би-би-си. И конечно же, это инициатива и финансовые ресурсы его семьи, благодаря которым появилась возможность установить такую доску.– Я считаю, что это крайне важно в целях популяризации истории и культуры Харькова. Историческая память города должна говорить. Она может говорить совершенно по-разному: посредством выставок, подобных мемориальных досок, памятников. Есть люди, которые сделали очень много не только для истории Харькова, а для всемирной истории. Например, Юрий Кнорозов, который расшифровал язык майя. Памятник ему стоит в Мексике, а в Харькове ничего нет.Даст бог, установим памятную доску художнице Зинаиде Серебряковой, уроженке Нескучного, что на Харьковщине. Именно ее картины как первой нашей женщины-художника были выставлены в Лувре. Надеюсь, доска появится уже этой весной на ул. Конторской, 25. Улица Конторская вообще уникальная. Это был исторический въезд в город Харьков. Там каждое здание дышит историей. Мемориальная доска сейчас в работе у Александра Демченко.Почти готова доска Ивану Бунину. Она будет установлена на ул. Воробьева, 12 в историческом центре Харькова. Он проживал там в 1918 году у брата Юлия и написал одну из самых лирических глав о Харькове в романе «Темные аллеи», который в дальнейшем получил Нобелевскую премию.Мне бы хотелось, чтобы была также установлена доска прекрасному поэту Борису Слуцкому. Он жил по адресу: Конная площадь, 10. Нет никаких посвященных ему мемориальных знаков.Однако доски – единственный способ сохранения памяти. Когда я была депутатом, столкнулась с исторической проблемой. Я дружу с семьей Елены Рофе-Бекетовой, которая является не только родственницей Бекетова, но и родственницей Алчевских. По дневникам ее бабушки, по архивам семьи удалось определить, где находится прах Алчевского – в Молодежном мемориальном парке. А раньше это было одно из самых известных харьковских кладбищ. В 1974 году, когда перевозился прах знаменитых харьковчан на 13-е кладбище, где есть специальная аллея 1-го кладбища, эта могила не была перевезена. Алчевский попал в работы Владимира Ильича как эксплуататор трудового класса, поэтому не посчитали нужным спасти его могилу. Но место найдено. Оно находится напротив памятника чернобыльцам, там, где вытяжка из метро.Нужно поставить там хотя бы памятный знак. В ходе реконструкции Молодежного парка, которая проходила недавно, этого не сделали. Возник ряд проблем: как такой знак ставить, каким он должен быть, как получить разрешение топонимической комиссии? Я, например, считаю, что в структуре горсовета должен быль специальный отдел, который будет заниматься именно досками, памятными знаками и прочими подобными вещами. И хотя бы частично установка мемориальных досок должна быть профинансирована из городского бюджета. Сейчас это все считается небюджетными расходами, поэтому осуществить очень сложно. Если помните, года три назад был разбит бюст Багалею. Делали новый. И тоже возникла проблема: что, как? Тогда мэр Геннадий Кернес, ныне покойный, занимался данным вопросом лично. Однако должен существовать не личностный фактор, а специальная процедура, с помощью которой осуществляется софинансирование таких проектов. Иногда это может быть софинансирование семьи, иногда – софинансирование громады.Мне кажется, это очень важная проблема – сохранение как исторической памяти города, так и его недвижимого культурного наследия.– Потому что там громада ценит заслуги людей, а у нас отношение к памяти какое-то, мягко говоря, странное.Например, был прекрасный харьковский архитектор Александр Ржепишевский. Построенные им здания есть на ул. Рымарской, на ул. Дарвина, на Пушкинском въезде. Однако нет ни одного памятного знака, посвященного ему. Будучи депутатом, я получила разрешение на установку небольшого мемориального памятника по месту жительства Ржепишевского – на ул. Рымарской, 19. Этот дом – тоже памятник архитектуры местного значения. Однако пока я не могу собрать на него деньги – тоже проблема. А соответствующей государственной или местной программы не существует.Или архитектор Виктор Величко – автор здания, в котором сейчас располагается Дом архитекторов. Его же работа – многострадальный дом Сурукчи. Он сделал множество прекрасных зданий в Харькове. Однако в его честь тоже нет никакого мемориального знака. Я добилась разрешения на установку памятной доски на ул. Дарвина, 29 – на доме, где он жил. Уже есть предварительные эскизы, слепок доски. Посмотрим, как будет дальше.Подобная работа должна вестись на постоянной основе. Должна существовать специальная структура, которая занимается такими вопросами. Будучи депутатом, я пыталась создать комиссию, но столкнулась с яростным сопротивлением. Вот вы идете по городу и даже в центре видите множество зданий хаотической застройки. В архитектуре есть такое понятие, как «пятый фасад» – это очертание города. Я с сожалением наблюдаю, как ТЦ «Никольский» сломал вид на историческую улицу Пушкинскую, на прекрасный вид синагоги. Я с этим видом выросла, для меня это многое значит. У англичан, например, когда планируется вмешательство в историческую часть города, застройщик обязан получить согласие всех жителей улицы, где будут проведены какие-то работы, установлено новое здание и т.д.– Совершенно верно, потому что это фасад. Внутри ты можешь делать какую-то реконструкцию, но за фасад по европейскому законодательству ты отвечаешь головой. В Испании, например, есть специальная государственная программа, в рамках которой владельцам замков за сохранение и поддержку фасадов выделяются средства. У нас об этом можно только мечтать...– В Харькове – множество разрушающихся зданий. Не надо далеко ходить – прекрасное бекетовское здание, в котором расположен художественный музей. Запасники музея просто забиты коллекциями – половину просто не показывают. Напротив, рядом с Домом ученых, разрушается здание, в котором можно было бы сделать филиал музея, разместить в залах все, что находится в запасниках. Это как пример.Когда здания пустуют, они невероятно быстро разрушаются. На улице Свободы, 36 или 35 было прекрасное здание, которое в 2006 году вывели из-под охранного номера – сейчас оно завешено тканью. Возможно, усилиями активистов удастся сохранить фасад.Дом Сурукчи вроде ремонтируют – посмотрим, что получится. Но когда рядом сносят домики XIX века и на их месте начинают расти десятиэтажки, у меня болит сердце. Если ты ведешь застройку исторического центра, то новые здания должны вписываться по цветности, высотности и т. д. Но то, что делается у нас, не поддается никакой критике.– Абсолютно согласна. Для этого должна существовать специальная программа по охране недвижимого культурного наследия города Харьков.У нас был Дом чая на ул. Мироносицкой. Прекрасное здание сейчас разрушается. Оно в частной собственности, и ни к чему хорошему это не приведет. Дом простоит так еще лет пять – и все. Посмотрите, сколько таких зданий на ул. Мироносицкой, на ул. Чернышевской – вообще в историческом центре города. Это очень большая проблема.Нужна программа, которая поможет возвратить эти здания к жизни. Ведь у нас очень не хватает выставочных помещений, помещений для музыкальных школ и ь.д.– Безусловно. А у нас до сих пор даже не сделана программа цифровых кодов.Нужна популяризация нашей истории, культуры. Мы, например, сняли за счет бюджета Харькова фильм на двух языках – украинском и английском – об истории четырех очень интересных домов. Среди них – и дом Сурукчи, и дом Слатина. Кстати, это просто уникальный дом на ул. Пушкинской, 64, памятник истории местного значения, с которым неизвестно что произойдет в окружении строительства, которое ведется на Пушкинской. На него буквально наступают строящиеся многоэтажки. А ведь здание – уникальное, оно не только видело Чайковского и других выдающихся композиторов, оно показывает какой была улица Немецкая – это прежнее название Пушкинской – в XIX веке. А с этого дома даже доска исчезла. Это тоже частная собственность и, боюсь, что скоро дом тоже постигнет печальная судьба. И таких объектов очень много. Например, здание туберкулезного диспансера на ул. Сумской. Да весь исторический центр города – вы только посмотрите.А на территории области? Моя подруга экскурсовод жалуется: «Не могу больше ездить в Натальевку, там все разрушается». Вспомним ту же Шаровку, шаровский замок. Я как-то приехала туда с прекрасным харьковским архитектором Евгением Новгородовым, который хотел заниматься реставрацией. Мы зашли в бильярдный зал, а там с потолка капает дождь. Все мокрое, все течет. А ведь это уникальное здание, памятник архитектуры национального значения.Проблема в том, что ни один иностранный инвестор, который бы хотел отреставрировать (а реставрация шаровской усадьбы, например, – это свыше полутора миллионов евро) – просто не зайдет, потому что есть проблемы с землей. Единственное место, где нет проблем с землей, – в Мерчике, где тоже имеется уникальная усадьба, памятник национального значения. После пожара там должно быть все хотя бы законсервировано – я не уверена, что это сделано.Или взять удивительное место в 30 километрах от Харькова – усадьбу Синяковых в Красной Поляне. Это Мекка футуризма – там бывали Пастернак, Маяковский, Асеев. Там вообще создавалось новое течение в искусстве. И тоже дом разрушается, он уже накренился. Что-то пытаются делать местные жители, но этого очень мало. Должна существовать программа, которая работает с такими объектами и сохраняет их.И это важно не только в Харькове. На такие объекты, как в Натальевке, в Шаровке, должны выделятся деньги из государственного бюджета. Никакой местный бюджет такие расходы просто не потянет.Меня просто поражает, что здания, которые пережили Первую мировую войну, революцию, Вторую мировую войну, сейчас разрушаются в результате безразличия власти. Если бы хоть один из мэров Харькова захотел сохранить исторический центр города, чтобы передать его будущим поколениям, это наверняка получилось бы. Пока, к сожалению, такой политической воли в городе нет.