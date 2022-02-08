В информационно-выставочном центре «Бузок» прошла выставка картин «Апикультура». Над полотнами в соавторстве потрудились восемь харьковских художников и почти полмиллиона пчел.

В экспозиции – картины на полотнах, пропитанных прополисом. Над каждым холстом пчелы креативят два года, обогащая его прополисом.– У нас пасека медового направления, поэтому пчелы могут порисовать на холстах два года. Если бы мы занимались только картинами, могли бы добиться такого же результата за год, – рассказывает пчеловод из Змиева Сергей Метелев. – Полотно лежит в ульях только между профилактиками. В августе, на Медовый спас, мы делаем откачку меда, сразу убираем холсты и делаем профилактику, чтобы пчелы не болели. А возвращаем холсты уже весной.Сейчас в творчестве участвуют пчелы в 30 ульях, на следующий год к живописи привлекут еще больше насекомых.– Мы накрываем рамки внутри улья холстом, – делится нюансами пчеловод.– На протяжении всего сезона мы двигаем его, поворачиваем в разные стороны, чтобы распределение прополиса по полотну было максимально равномерным. Ткань приобретает разные оттенки в зеленовато-коричневом диапазоне. Цвет прополиса может быть разным. Он зависит от расположения пасеки и может меняться в зависимости от медоносных растений, которые находятся поблизости, а также от времени года: например, весной прополис зеленоватый, летом – коричневатый, а осенью становится темно-коричневым и даже темно-бордовым.Какую картину нарисуют пчелы – это загадка: оттенки нанесенного прополисного полотна могут зависеть даже от погоды. Максимальное количество прополиса крылатые художники наносят на холсты ранней весной и поздней осенью. Такие сезонные всплески пчелиного вдохновения пчеловод объясняет тем, что весной пчелы активно собирают клей с почек березы и хвойных деревьев, а осенью очень тщательно прополисуют улей, чтобы подготовиться к зиме. Прополис становится в улье и стройматериалом, и антибиотиком. С его помощью пчелы, например, утепляют жилье, замазывая отверстия и щели, чтобы избежать зимних сквозняков. А так как из-за повышенной влажности в улье могут размножаться заразные микроорганизмы, пчелы промазывают ульи внутри прополисом, который защищает от вирусов, бактерий и грибов.После пчел творческую эстафету принимают художники.– Зимой пчеловоды приносят холсты домой и вешают на батарею для профилактики заболеваний и ароматизации комнаты, – говорит Сергей Николаевич. – Мы решили придать им художественную ценность, чтобы они не лежали на батарее, а в виде красивой картины размещались на стене. Мы отдаем художникам подготовленный пчелами и натянутый на багет холст, а задача художника – увидеть оттенок полотна и мазками нанести рисунок, передав жизненное настроение и любовь к природе. В проекте участвуют восемь художников, и каждый работает в своем стиле.