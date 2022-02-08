Изменить мировоззрение людей по отношению к природе, достучавшись до их сердец языком искусства, решили организаторы культурно-экологического проекта «Зеленые легкие планеты».

«Когда читала, плакала»

Проект направлен на стратегию

В поисках консенсуса

Вокруг промплощадок можно высаживать деревья

Стартовав в Харькове, он уже гастролирует по всем уголкам Украины, доказывая, что именно стратегические проекты способны сделать жизнь вокруг нас лучше.Проекту «Зеленые легкие планеты» уже более двух лет. Работая над другой образовательной идеей, его инициаторы пришли к выводу, что необходимо менять мировоззрение соотечественников, отношение к растительному миру.– Мы решили привлечь творческих людей: художников, графиков, мастеров керамики и главное – наших юных художников. Ведь, чтобы изменить мировоззрение человека, нужно обратиться к его сердцу. А это можно сделать на языке искусства, – считает директор культурного центра «Сирин», куратор проекта Татьяна Бабина.Первая выставка, которая состоялась в областной детской библиотеке на улице Алчевских, собрала более 200 детских работ.– Дети рисовали деревья с сердцем, с глазками, с ручками, с ушками. Дети действительно понимают, что деревья – живые существа, которые могут страдать, любить, общаться. И они обращаются к нам, чтобы мы их не рубили, – продолжает Татьяна Бабина.А не так давно Татьяна Бабина презентовала уже седьмую выставку произведений искусства, которые рассказывают людям о растительном мире.– Приехала она в Харьков из Чугуева вместе с книгой отзывов. Я просто плакала, когда ее читала, – поделилась куратор проекта. – На выставках мы также читаем лекции. Например, одна из моих лекций называется «Стихия дерева в буддийской пентаграмме». Директор харьковского планетария Галина Железняк рассказывает о том, что деревья – это некие антенны, навигаторы, которые определяют нашу планету во вселенной. А библиотекарь Елена Николаенко проводит с детьми квесты, викторины, рассказывает, как правильно сажать деревья, как правильно сортировать мусор – то есть затрагивает разные темы.После Харькова выставка отправится в Тростянец, а затем ее ждут в Сумах.За два года к проекту присоединились тысячи людей. По словам председателя совета общественной организации «Новая энергия» Виталия Филенко, проект «Зеленые легкие планеты» объединил специалистов разных направлений посредством культуры, искусства, ненасильственного общения. Дал возможность привлечь к переосмыслению роли и значения живой природы молодежь, изменить отношение к экологии людей старшего возраста, предпринимателей, общественных деятелей и даже чиновников.– Пока чиновники не очень активно присоединялись к стратегическим проектам – им важнее посадить тую, сфотографировать и продолжать заниматься своими делам, – замечает Виталий Филенко. – Но то, что «Зеленые легкие планеты » живут, развиваются и продолжают гастролировать по разным уголкам Украины, по разным заведениям Харькова, показывает, что подобные стратегические проекты дают возможность достичь чего-то большего, лучшего и изменить жизнь вокруг нас.По словам Виталия Филенко, проект уникален, ибо с самого начала это попытка объединить специалистов разных направлений – людей искусства, культуры, науки – для достижения общей цели.– В отличие от традиционных челенджей советских времен, которые тогда назывались социалистическим соревнованием (давайте высадим за три дня миллион деревьев, а что от этого миллиона останется десять тысяч, никого не интересовало), проект «Зеленые легкие планеты» как раз направлен на стратегическое решение вопроса, – говорит общественник. – Мы не гнались за количеством – насажать что угодно где угодно, а начали общаться с жителями регионов: какие деревья в этих местах лучше приживаются. Например, чтобы на территории громады был ландшафтный парк, нужно предусмотреть не только его создание, высадку деревьев, а полный комплекс работ и людей, который будут потом за ним присматривать. Мало просто посадить и отчитаться – нужно объединить людей и дать новую жизнь «зеленым легким». Благодаря проекту, каждый делает свой вклад. А все вместе мы делаем одно большое дело – возрождаем нашу планету, помогаем легче дышать людям, которые ее населяют.Общественная организация «Новая энергия» занимается аналитикой, разработкой документов государственного планирования, исследованием того, насколько эффективно проходят изменения в обществе.– Для нас было важно донести, что даже компании, которые приходят работать в громаду с, казалось бы, не самыми экологически безопасными технологиями и задачами – такими, как добыча полезных ископаемых в виде газа, нефти, конденсата, – тоже могут сделать эту территорию лучше. Без полезных ископаемых общество развиваться не может, но вместе с тем каждая компания, которая приходит на данную территорию, способна сделать свой вклад в восстановление биоразнообразия, сохранение природы, создание новых зеленых насаждений, – говорит Виталий Филенко. – И когда начался проект, при встрече с представителями компаний мы говорили: «Вы используете технику, оборудование. Давайте прикинем, сколько выбросов вы производите в атмосферу, и посчитаем, сколько СО2 может переработать в кислород двух-трехлетнее дерево определенного вида. Соответственно, вы можете помочь громаде с высадкой зеленых насаждений в определенном количестве – закупить деревья, расчистить территорию и так далее». И сотрудники компаний принимали такие предложения с удовольствием, поскольку осознавали, что могут таким образом наладить контакт с местной громадой, показать, что они не какие-то захватчики, разрушители, а хотят быть партнерами. И такие проекты, как «Зеленые легкие планеты», дают возможность наладить коммуникацию, диалог, привлечь творческих людей, чтобы загасить пламя недоверия между разными категориями, которые сосуществуют на одной территории, помочь им развиваться гармонично, искать консенсус, возможность понять друг друга и совместно работать для достижения тех или иных целей.– Мы ездили по таким громадам, где благодаря Виталию Филенко удалось добиться такого консенсуса, и смотрели, как внедряется проект на местах, какой ландшафтный дизайн, сколько деревьев высаживается, как дети учатся бережному отношению к природе, как сортировка мусора входит у них привычку, – добавляет Татьяна Бабина.Виталий Филенко говорит, что в Украине уже есть прецеденты, когда компания, которая добывает нефть и газ, помогла громаде создать объект природно-заповедного фонда.– Сотрудники компании сами помогли изготовить документацию для изменения статуса этих земель, поскольку понимают: если они добывают газ, вокруг есть болотные угодья, которые будут уничтожаться, что не позволит возродиться биосистеме после завершения добычи. Компания сама предложила такой вариант, обосновала, выделила землю, подготовила документацию для создания регионального ландшафтного парка на тех территориях, где она имеет специальное разрешение на разработку недр, – рассказывает глава общественной организации. – Это прекрасный пример. И если его использовать в правильном русле, он дает прекрасную возможность высаживать вокруг промышленных площадок зеленые насаждения, которые поглощают негативное влияние, снижают шумовое загрязнение. Можно также возрождать биоразнообразие этих территорий.